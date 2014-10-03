Клуб Фоток

октябрь 2014
Обновленная версия просмотрщика
3 октября 2014, 16:00

Вчера всем пользователям Фоток стала доступна доработанная версия страницы просмотра фотографии.



Список изменений:

  • добавлена функция сохранения фото на Диск;
  • серый фон стал черным;
  • панель с миниатюрами соседних фотографий больше не выпрыгивает при открытии окна просмотра;
  • полупрозрачная область исчезла, теперь фотография занимает еще больше места;
  • оптимизировано время заргузки и размер просмотрщика;
  • исправлено множество мелких багов.



Еще раз хотим поблагодарить вас за содержательные комментарии.


Команда Яндекс.Фоток

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