Вчера всем пользователям Фоток стала доступна доработанная версия страницы просмотра фотографии.







Список изменений:

добавлена функция сохранения фото на Диск;

серый фон стал черным;

панель с миниатюрами соседних фотографий больше не выпрыгивает при открытии окна просмотра;

полупрозрачная область исчезла, теперь фотография занимает еще больше места;

оптимизировано время заргузки и размер просмотрщика;

исправлено множество мелких багов.





Еще раз хотим поблагодарить вас за содержательные комментарии.



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Команда Яндекс.Фоток