Вчера всем пользователям Фоток стала доступна доработанная версия страницы просмотра фотографии.
Список изменений:
- добавлена функция сохранения фото на Диск;
- серый фон стал черным;
- панель с миниатюрами соседних фотографий больше не выпрыгивает при открытии окна просмотра;
- полупрозрачная область исчезла, теперь фотография занимает еще больше места;
- оптимизировано время заргузки и размер просмотрщика;
- исправлено множество мелких багов.
Еще раз хотим поблагодарить вас за содержательные комментарии.
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Команда Яндекс.Фоток