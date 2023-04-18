3 ситуации, когда пригодится API для sticky баннеров

Чтобы настроить сценарии использования: скрыть, показать, задать периодичность появления. Рассказываем про три кейса, в которых API для sticky баннеров значительно облегчат работу.

Настроить показ и скрытие sticky баннеров

Чтобы реклама действительно пропадала у пользователя, когда он покупает отключение баннеров в вашей игре.



Sticky баннеры по умолчанию показываются всегда. Когда пользователь покупает отключение рекламы через платформу, то мы отключаем у него баннеры. Однако если в вашей игре реализовано отключение рекламы, например, через любую покупку, то sticky не может получить об этом информацию. Чтобы отключение рекламы работало корректно, настройте сценарий скрытия и показа баннера с помощью API.

Скрывать рекламу для новых пользователей

Если для вашей игры важно, чтобы баннеры не показывались новым пользователям в первые минуты играния, то добавьте этот сценарий с помощью API. Настройте показ sticky с 5-й или 10-й минуты играния, чтобы пользователи успели освоиться, а вы могли получить доход.

Задать периодичность для показа sticky баннеров

Если хочется показывать рекламу с определенной периодичностью. Например, не показывать каждый десятый уровень, но отображать баннеры раз в два уровня. Или показывать sticky формат только на определенном экране. С этим тоже поможет API.

Обратите внимание, что баннеры перестанут появляться автоматически, как только в блоке Sticky баннеры вы включите опцию «Использовать API для показа sticky баннера». С этого момента настройки рекламы задаются вручную.

Подробнее про API sticky баннеров читайте в Справке. Там написали про настройку баннеров для всех перечисленных сценариев. Если возникнут вопросы, обращайтесь в нашу Службу поддержки через форму.