Блог Яндекс Игр

Как пользоваться консолью на мобильных устройствах и как выпускать обновления? Отвечаем в нашей новой подборке!
Экспертные ответы на актуальные вопросы о продвинутых настройках монетизации и улучшении качественных метрик ваших игр. Развёрнутые инструкции ищите в уроках курса «Как зарабатывать с помощью Яндекс Игр».
Ответы на главные вопросы по работе с консолью разработчика и подключению рекламы в играх. Подробная информация по каждому пункту — в курсе «Как зарабатывать с помощью Яндекс Игр».
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Это видеокурс из 10 уроков со спикером из команды монетизации Яндекс Игр. В нём рассказали обо всех шагах по настройке монетизации: от регистрации и подключения РСЯ до анализа результатов и улучшения продуктовых метрик игры.
Делимся любопытной статистикой из исследования компании Adjust. Какие направления популярны в 2023 году и в каких жанрах игроки проводят больше времени.
Три повода адаптировать игру для Яндекс ТВ, если вы ещё этого не сделали.
🔹Игры на ТВ постоянно развиваются
В метриках в консоли разработчика теперь можно смотреть срез пользователей по ТВ: сколько игроков подключается через эту платформу, как долго они играют, сколько внутриигровых покупок совершают и многое другое. Новый срез добавили к уже имеющимся разделениям на мобильные и десктопные устройства.
Срез по ТВ будет доступен только для игр, которые адаптированы для ТВ. А чтобы это сделать, игра должна соответствовать требованиям: поддерживать управление и навигацию через кнопки ТВ-пульта и занимать всю площадь экрана.
🔹Игры на ТВ интересны пользователям
Это отличный способ разнообразить вечеринку с друзьями, семейный праздник или вечер после работы. Собрали для вас жанры, которые особенно любят пользователи на ТВ:
- игры для компании
- гонки
- фермы
- карточные и настольные игры
- стратегии
- головоломки и бродилки
- квесты и игры по поиску предметов
- игры для развития детей
Сохраняйте список, чтобы не потерять!
🔹Игры на ТВ теперь можно тестировать
Свои новинки для Яндекс Игр теперь можно протестировать прямо на телевизоре. Это значит, что адаптировать игры под платформу стало ещё удобнее! Чтобы получить доступ:
- Зайдите в приложение Яндекс Игр на телевизоре.
- С помощью стрелок выберите игру в левом верхнем углу. Неважно, какая это игра. Главное, чтобы фокус был на самой левой верхней плашке.
- Нажмите специальную комбинацию кнопок со стрелками: четыре раза ←↑.
- После этого появится поле: введите туда ID черновика игры, которую необходимо протестировать. ID игры смотрите в консоли разработчика.
- Готово! Можете тестировать игру на вашем ТВ.
Подробнее про игры на ТВ читайте в Справке. Если возникли вопросы, связывайтесь с нашей Службой поддержки или пишите свой вопрос в чате Телеграм-канала для разработчиков!
И проводят в них больше времени! К таким результатам пришли в Newzoo, а мы делимся самым интересным из исследования.