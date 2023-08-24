Блог Яндекс Игр

Дайджест от команды поддержки
24 августа 2023, 18:23

Как пользоваться консолью на мобильных устройствах и как выпускать обновления? Отвечаем в нашей новой подборке!

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Дайджест от команды монетизации
7 августа 2023, 17:28

Экспертные ответы на актуальные вопросы о продвинутых настройках монетизации и улучшении качественных метрик ваших игр. Развёрнутые инструкции ищите в уроках курса «Как зарабатывать с помощью Яндекс Игр».
 

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Дайджест от команды монетизации
4 августа 2023, 18:07

Ответы на главные вопросы по работе с консолью разработчика и подключению рекламы в играх. Подробная информация по каждому пункту — в курсе «Как зарабатывать с помощью Яндекс Игр».
 

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Как больше зарабатывать с Яндекс Играми?
27 июля 2023, 13:47

1. Почитать справку.
2. Спросить совета в чате.
3. Посмотреть новый курс по монетизации!

Это видеокурс из 10 уроков со спикером из команды монетизации Яндекс Игр. В нём рассказали обо всех шагах по настройке монетизации: от регистрации и подключения РСЯ до анализа результатов и улучшения продуктовых метрик игры.

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Дайджест от команды поддержки
20 июля 2023, 14:37

Нужно ли переводить иностранные термины и как включить сохранения для игроков? Ответы ищите в новой подборке!
 

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Запуск страницы «Панель управления» и алертов
14 июля 2023, 15:23

Улучшили систему навигации между разделами и добавили новую главную страницу игры — «Панель управления». Теперь вам будет доступна общая информация по текущему статусу и важным игровым метрикам.
 

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Повышайте эффективность промоматериалов с новыми графиками CTR
6 июля 2023, 18:31

 Мы добавили семейство графиков для отслеживания результативности креативов. Теперь можно анализировать метрики конверсии иконок, обложек и видеопревью. Каждый промоматериал имеет собственный график, отражающий значение CTR.

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Дайджест от команды поддержки
30 июня 2023, 15:00

Как продвигать свои игры, с каким интервалом идёт реклама и почему фичеметр не показывает 100%? Ответы ищите в новой подборке от команды поддержки!
 

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Начинаем подготовку ко Дню Головоломки! 🧩
27 июня 2023, 19:18

С 13 по 16 июля включительно игроки придут разгадывать судоку и другие задачки. Ваши игры получат внимание игроков, особый значок в общей ленте и на странице «Мои игры», а также будут размещены в разделе «Скидки и акции».

 

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Запустите промо игры на главной странице каталога Яндекс Игр
21 июня 2023, 19:51

Рекламируйте свои проекты на главной странице каталога Яндекс Игр. У сервиса ежемесячный охват более 39 миллионов игроков, и промо позволит заявить об игре на большую аудиторию. Запустить кампанию можно в два клика через консоль разработчика.
 

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Дайджест от команды поддержки
19 июня 2023, 19:27

Какими преимуществами обладает локализация, как ранжируются игры в разделе «Новые» и что такое внешняя монетизация? Узнали ответы на эти и другие интересующие вас вопросы у команды поддержки!

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Новинка: фильтр метрик игры по странам!
16 июня 2023, 18:04

Мы запустили новый фильтр по странам в разделе «Метрики». Теперь вы сможете получать детальную информацию о своих игроках и их активности в конкретных странах. Раньше была доступна только общая статистика, без разделения по странам.

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Дайджест от команды поддержки
9 июня 2023, 12:00

Что делать, если игра не отображается в каталоге, как на игру влияют обновления и как часто обновляются метрики в консоли разработчика.

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Показатели из мобильного гейминга, которые стоит взять на заметку
6 июня 2023, 13:00

Делимся любопытной статистикой из исследования компании Adjust. Какие направления популярны в 2023 году и в каких жанрах игроки проводят больше времени.

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Открываем летний акционный сезон!
2 июня 2023, 14:00

С 16 по 19 июня включительно будем отмечать наступившее лето (наконец-то!) и искать выгодные предложения в разделе «Скидки и акции». Игры с тематическим событием из этого раздела получают бейдж «Акция» в ленте игр и на странице «Мои игры».

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Рекламная монетизация для опубликованных игр
1 июня 2023, 12:00

Теперь доход за просмотры рекламы начисляется с момента выхода игры в каталог. Ниже рассказываем подробнее про обновление и делимся рекомендацией по подключению к монетизации.

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Портируйте игры на ТВ и привлекайте ещё больше пользователей
31 мая 2023, 12:00

Три повода адаптировать игру для Яндекс ТВ, если вы ещё этого не сделали.

🔹Игры на ТВ постоянно развиваются

В метриках в консоли разработчика теперь можно смотреть срез пользователей по ТВ: сколько игроков подключается через эту платформу, как долго они играют, сколько внутриигровых покупок совершают и многое другое. Новый срез добавили к уже имеющимся разделениям на мобильные и десктопные устройства.   

Срез по ТВ будет доступен только для игр, которые адаптированы для ТВ. А чтобы это сделать, игра должна соответствовать требованиям: поддерживать управление и навигацию через кнопки ТВ-пульта и занимать всю площадь экрана. 

🔹Игры на ТВ интересны пользователям

Это отличный способ разнообразить вечеринку с друзьями, семейный праздник или вечер после работы. Собрали для вас жанры, которые особенно любят пользователи на ТВ:

  • игры для компании
  • гонки
  • фермы
  • карточные и настольные игры
  • стратегии
  • головоломки и бродилки
  • квесты и игры по поиску предметов
  • игры для развития детей

Сохраняйте список, чтобы не потерять!  

🔹Игры на ТВ теперь можно тестировать

Свои новинки для Яндекс Игр теперь можно протестировать прямо на телевизоре. Это значит, что адаптировать игры под платформу стало ещё удобнее! Чтобы получить доступ:

  1. Зайдите в приложение Яндекс Игр на телевизоре.
  2. С помощью стрелок выберите игру в левом верхнем углу. Неважно, какая это игра. Главное, чтобы фокус был на самой левой верхней плашке.
  3. Нажмите специальную комбинацию кнопок со стрелками: четыре раза ←↑.
  4. После этого появится поле: введите туда ID черновика игры, которую необходимо протестировать. ID игры смотрите в консоли разработчика.
  5. Готово! Можете тестировать игру на вашем ТВ.

Подробнее про игры на ТВ читайте в Справке. Если возникли вопросы, связывайтесь с нашей Службой поддержки или пишите свой вопрос в чате Телеграм-канала для разработчиков!

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Дайджест от команды поддержки
19 мая 2023, 17:00

Как показывать рекламу в игре без уровней, где искать инструкции по подключению SDK и зачем нужно поле «комментарий разработчика» в консоли. 

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Кросс-платформенные игроки чаще совершают покупки в играх
18 мая 2023, 15:00

И проводят в них больше времени! К таким результатам пришли в Newzoo, а мы делимся самым интересным из исследования

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Оценивайте возвращаемость игроков и тренды монетизации
12 мая 2023, 12:00

Мы обновили метрики в консоли разработчика! Добавили три новых графика с возвращаемостью и обновили графики по монетизации. Рассказываем, что теперь можно найти в метриках 

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