3 совета от команды модерации, которые помогут быстрее пройти проверку

Внимательно читайте требования

Изучите требования к играм и проверьте проект на соответствие каждому пункту. Несоблюдение даже одного может стать причиной отказа. Например, нельзя добавлять обязательную регистрацию или авторизацию на сторонних сервисах для запуска игры. А платежи внутри приложения должны проходить только через SDK Яндекс Игр.

Раздел шесть — рекомендации. Они не обязательные, но сделают приложение удобнее для пользователя и в перспективе — популярнее. Например, добавьте функцию отключения звука и возможность поставить на паузу.

Читать большие документы — задача не из приятных. Но это сэкономит время в будущем, ведь игра с большей вероятностью пройдёт модерацию с первого раза.

Проверьте всё перед отправкой на модерацию

Часто к модераторам приходят игры без предварительной проверки, из-за этого приходится долго ждать ответа.

Не нужно тратить время на просмотр всей игры каждый раз, но перепроверьте обновляемые элементы. Всё просто: изменили, проверили по требованиям, отправили на модерацию. Так не придётся проходить один и тот же этап несколько раз.

Лучше один раз спросить

Если возникли вопросы, задайте их команде поддержки:

напишите в чат и призовите @YandexGamesSupport

заполните форму

напишите в чате поддержки в консоли разработчика

Команда модерации поделилась историей

Разработчик переносил проект на Яндекс Игры, но не проверил детально требования. Пришлось его развернуть и указать на невыполненные пункты. Тот сверился с ними, исправил недочёты и в следующий раз прошел модерацию. При этом, если бы прошел проверку с первого раза, то и доход с игры начал бы идти на несколько дней раньше.

Придерживайтесь этих советов и проходите модерацию быстрее, возможно даже с первого раза 👌