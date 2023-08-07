Дайджест от команды монетизации

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Почему выгодно сотрудничать с РСЯ в качестве самозанятого?

Самозанятые партнеры получают больше дохода от монетизации из-за снижения налоговой ставки с 13% до 6%. А ещё им не нужно подавать ежегодную налоговую декларацию. Как стать самозанятым партнером РСЯ рассказали здесь

Самозанятые партнеры получают больше дохода от монетизации из-за снижения налоговой ставки с 13% до 6%. А ещё им не нужно подавать ежегодную налоговую декларацию. Как стать самозанятым партнером РСЯ рассказали здесь Какие виды внутриигровых покупок существуют и как добавить их в игру? Ограничений на то, что продавать игроку внутри игры, нет. Например, можно продавать стартер-паки, батл-пассы, внутриигровую валюту и отключение рекламы. Подробнее о внутриигровых покупках в видео.

Ограничений на то, что продавать игроку внутри игры, нет. Например, можно продавать стартер-паки, батл-пассы, внутриигровую валюту и отключение рекламы. Подробнее о внутриигровых покупках в видео. Как протестировать игру перед отправкой на модерацию?

Добавьте игру через консоль разработчика и обновите вкладку «черновик». После появления статуса «Файл проверен», запустите игру с локального сервера. Почему модераторы могут отклонить ваш черновик смотрите тут.

Добавьте игру через консоль разработчика и обновите вкладку «черновик». После появления статуса «Файл проверен», запустите игру с локального сервера. Почему модераторы могут отклонить ваш черновик смотрите тут. Когда оценивать популярность игры и эффективность монетизации?

Первые метрики по игре можно снимать через 10 дней. Раньше этого срока данные будут не показательны. Как оценивать метрики продукта и монетизации показали в видео.

Первые метрики по игре можно снимать через 10 дней. Раньше этого срока данные будут не показательны. Как оценивать метрики продукта и монетизации показали в видео. Как улучшить продуктовые метрики игры?

Изучите статистику и сравните показатели своей игры с показателями тренда и KPI в выбранных вами категориях. Например, если возвращаемость первого дня в игру низкая, обратите внимание на механики ретеншна. Как работать с другими показателями рассказали в уроке.