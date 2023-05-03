Дайджест от команды поддержки

Про количество лидербордов, локализацию игры без слов и курсы Яндекса про создание игр.

Кнопка отключения фоновой музыки обязательно нужна?

Нет, не обязательно. Однако важно, чтобы звук ставился на паузу при сворачивании страницы с игрой и при показе полноэкранной рекламы или видео за вознаграждение.

Где найти курс от Яндекса по созданию игр?

Смотрите плейлист с курсом по ссылке. А детали по обучающим материалам от Яндекс Игр — на сайте.

Можно сделать авторизацию необязательной, просто добавить кнопку авторизации внутри игры?

Даже нужно! Авторизация не должна быть обязательной, только при запросе пользователя.

Если в игре нет слов, можно указать для неё все языки?

Можно, но промо-материалы и текст на них тоже нужно полностью перевести для каждого из выбранных языков.

Можно во время модерации черновика загрузить новый архив?

Во время модерации изменить черновик не получится. Советуем дождаться окончания проверки и после вносить изменения.

Можно сделать управление игры стиком с десктопа?

По Требованиям, управление с десктопа нужно реализовать через клавиатуру и/или мышь.

Почему в игре не показываются рекламные блоки? Прошло уже 3 дня.

Для отображения рекламных блоков добавьте код SDK в исходные файлы игры и зарегистрируйтесь в РСЯ. Проверьте, что черновик игры полностью заполнен. Если всё в порядке, реклама заработает в течение суток.

Можно ли вызвать две рекламы за вознаграждение, а дать бонус один раз?

Так не получится. После каждого просмотра рекламы за вознаграждения необходимо начислять игроку бонус.

Модераторы обратят внимание на поле «Комментарий разработчика», если я укажу там примечание к игре?

Да, в поле «Комментарий разработчика» можно указать, на что нужно обратить внимание модераторам при проверке.

Сколько лидербордов может быть у игры?

Для игры можно создать несколько лидербордов, но активный может быть только один. Именно он будет отображаться в описании игры.