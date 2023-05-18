Дайджест от команды поддержки

Как показывать рекламу в игре без уровней, где искать инструкции по подключению SDK и зачем нужно поле «комментарий разработчика» в консоли.

Что подразумевается в ТВ версии игры под выходом из игры?

В проектах для ТВ необходимо вызывать окно с подтверждение выхода из игры по нажатию на кнопку «Back» в стартовом меню.

Для чего указывать Телеграм разработчика?

В профиле разработчика можно добавить почту и Телеграм. Например, если пользователи напишут в службу поддержки с пожеланиями к игре или другими сообщениями, наши коллеги смогут передать их разработчику через указанные контакты.

Как непопулярные игры могут стать популярными?

Первая ступень к получению большого объема трафика — публикация в разделе «Новые». Чем качественнее и привлекательнее игра для пользователя, тем она популярнее. После выхода из этого раздела рекомендуем следить за проектом — публиковать обновления и проводить акционные события, чтобы повышать интерес игроков.

«Комментарий разработчика» — это послание модератору о нюансах игры?

«Комментарий разработчика» — это поле, в котором вы можете описать все нюансы своей игры. Например, рассказать про управление, игровые цели и показ рекламы. Также рекомендуем указывать там все изменения, которые вносятся в игру при обновлении или повторной отправке на проверку.

Не отображается полноэкранная реклама. Что делать?

Чтобы рекламные блоки отображались, необходимо добавить код SDK в исходные файлы вашей игры и зарегистрироваться в РСЯ

Если фичер зелёный, игра будет продвигаться?

Заполненность фичеметра показывает, насколько эффективно будут задействованы способы по продвижению игры. Для привлечения наибольшего объёма трафика рекомендуем локализировать игру на русский, английский и турецкий.

Где можно найти инструкции по настройке SDK, интеграции лидербордов?

Подробно про лидерборды рассказываем в Руководстве разработчика. Все существующие методы по работе с ними описаны в Справке. Также рекомендуем посмотреть видео из курса по Unity на эту тему.

Для промоакции нужно делать отдельную картинку?

Рекомендуем делать отдельную обложку для акционной версии игры. Это поможет привлечь пользователей и уведомить их о том, что в игре проходит событие. Для промоакции нужно сделать отдельный баннер, который будет отображаться в разделе «Скидки и Акции».

Если в игре нет уровней, можно показывать рекламу по таймеру?

Рекламу можно показывать в процессе игры после отображения обратного отсчёта. За 3 секунды рекомендуем заморозить геймплей. Больше советов по вызову полноэкранной рекламы собрали в этом посте.