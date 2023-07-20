Дайджест от команды поддержки

Нужно ли переводить иностранные термины и как включить сохранения для игроков? Ответы ищите в новой подборке!



✨ Обновления игры влияют на привлечение трафика или только на удержание?

Качественные обновления позволяют как удержать пользователей, так и привлечь новых.



✨Можно ли использовать устоявшиеся игровые термины на английском языке в русской версии игры, например, «LVL UP», «Game Over» и т. д.?

Для успешного прохождения модерации рекомендуем полностью перевести все тексты на язык соответствующей локализации.



✨ Нужно ли изменять ключевые механики в новых частях игры?

В зависимости от жанра игры и её механик управление можно изменить или оставить прежним.



✨ Может ли название на логотипе игры отличаться от названия в черновике?

Название должно полностью совпадать во всех текстовых полях черновика, на промо-материалах и внутри игры.



✨ Как включить функцию сохранений для неавторизованных игроков?

Реализовать сохранения любых пользователей можно с помощью SDK Яндекс Игр, метода объекта Player. Подробная инструкция в Справке.



✨ График по категории в Метриках показывает статистику по одной популярной игре или нескольким?

Линии категорий на графиках отображают среднее значение метрики для нескольких наиболее популярных игр в каждой категории.



✨ Почему появляется ошибка SDK?

Такое уведомление может появляться, если до вызова метода сохранения не совершается инициализация объекта Player. Инструкция по её настройке есть в Руководстве разработчика.



✨ По новым правилам в игре должно быть больше 1000 минут суммарного времени играния или среднего?

Речь про суммарное время. Игра останется в каталоге, если за последние 100 дней общая продолжительность игровых сессий больше 1000 минут.