Нужно ли переводить иностранные термины и как включить сохранения для игроков? Ответы ищите в новой подборке!
✨ Обновления игры влияют на привлечение трафика или только на удержание?
Качественные обновления позволяют как удержать пользователей, так и привлечь новых.
✨Можно ли использовать устоявшиеся игровые термины на английском языке в русской версии игры, например, «LVL UP», «Game Over» и т. д.?
Для успешного прохождения модерации рекомендуем полностью перевести все тексты на язык соответствующей локализации.
✨ Нужно ли изменять ключевые механики в новых частях игры?
В зависимости от жанра игры и её механик управление можно изменить или оставить прежним.
✨ Может ли название на логотипе игры отличаться от названия в черновике?
Название должно полностью совпадать во всех текстовых полях черновика, на промо-материалах и внутри игры.
✨ Как включить функцию сохранений для неавторизованных игроков?
Реализовать сохранения любых пользователей можно с помощью SDK Яндекс Игр, метода объекта Player. Подробная инструкция в Справке.
✨ График по категории в Метриках показывает статистику по одной популярной игре или нескольким?
Линии категорий на графиках отображают среднее значение метрики для нескольких наиболее популярных игр в каждой категории.
✨ Почему появляется ошибка SDK?
Такое уведомление может появляться, если до вызова метода сохранения не совершается инициализация объекта Player. Инструкция по её настройке есть в Руководстве разработчика.
✨ По новым правилам в игре должно быть больше 1000 минут суммарного времени играния или среднего?
Речь про суммарное время. Игра останется в каталоге, если за последние 100 дней общая продолжительность игровых сессий больше 1000 минут.
Дайджест от команды поддержки
Нужно ли переводить иностранные термины и как включить сохранения для игроков? Ответы ищите в новой подборке!