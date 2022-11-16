«Для жизни» — новая категория на Яндекс Играх

Чтобы монетизировать не только игры, но и другие сервисы, мы создали раздел «Для жизни». С его помощью создавайте и получайте доход от проектов, которые помогут выучить новый язык, организовать финансы или отредактировать фотографию. Так вы можете расширить свою аудиторию и охватить не только игроков конкретных жанров, но и других пользователей. Даже тех, кто не играет в игры.

Сейчас раздел находится в режиме бета-тестирования.

Работайте с категорией «Для жизни» так, как привыкли делать с другими разделами. Добавляйте сервисы через консоль разработчика Яндекс Игр, привлекайте больше пользователей и увеличивайте заработок с рекламы и внутриигровых покупок. Успейте использовать большой потенциал нового раздела и его популярность среди игроков.

Какие могут быть идеи для разработки?

В категории «Для жизни» будет доступен контент по самым разным темам. Например:

• Инструменты

• Работа и бизнес

• Здоровье, спорт, стиль жизни

• Образование

• Путешествия и путеводители

• Развлечения

Как успешно пройти модерацию?

Для модерации и рекламы в этой категории действуют те же правила, что и в других категориях:

1. Делайте полезный сервис для конкретных задач и широкого круга лиц. Например, проекты по редактированию файлов или получению контента.

2. Подробно опишите возможности проекта в черновике и подготовьте качественные промоматериалы.

3. Соблюдайте правила платформы, законодательство РФ и других стран.

Полное руководство по модерации читайте в Справке. Пишите в службу поддержки, если у вас возникнут вопросы по новой категории, — разберёмся в вашей проблеме и постараемся помочь.

*Разработчики приложений несут ответственность за их содержание и обработку данных пользователей в соответствии с Лицензионным соглашением и Политикой конфиденциальности.