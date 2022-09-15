Эти жанры ждут ваших игр

Есть жанры, где спрос на игры превышает предложение. Пользователи хотят играть, но вариантов выбора у них могло бы быть больше. Вы можете изменить ситуацию и обернуть ее в свою сторону, добавив свои игры в нужные темы.

Подготовили для вас список сеттингов, где, по нашим данным, пользователям не хватает игр. Если вы загрузите качественную игр этих жанров, есть высокий шанс того, что она быстро наберет большую аудиторию и станет популярной.

Советуем присмотреться к разделам:

•бильярд

•машины для двоих

•побег из тюрьмы

•игра эволюция

•маджонг кухня

•найти отличия на картинках

•танки для двоих

•игра вязание

•шутеры

•стратегии

•Tower Defence / Защита башни

Обратите внимание, что важно не количество игр, а их качество. Чем лучше проработана графика и чем разнообразнее геймплей, тем больше вероятность того, что игра найдет свою аудиторию, и вы сможете увеличить свой доход.