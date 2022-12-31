Итоги года

В нашем чате собралось уже более 2 000 разработчиков Яндекс Игр

Вас много! Спасибо, что доверяете нам продвижение своих игр и монетизацию. Собрали интересную статистику по 2022 году и советы по развитию на платформе.



🔹 Головоломки — самый популярный жанр на Яндекс Играх среди пользователей в 2022 году. Берем на заметку и продолжим ломать голову в 2023!

🔹 У нас пополнение! Количество игр за год увеличилось в 2 раза, и теперь на платформе более 14 тысяч игр.

🔹 По всему миру. В Яндекс Игры теперь играют в Латинской Америке. Значит вы можете расширить свою аудиторию и выходить на новые рынки вместе с нами.



Три совета по продвижению на Яндекс Играх в 2023 году



🔸Проверяем на прочность. Делайте качественные игры и регулярно их обновляйте.

🔸Используйте все возможности платформы. Локализуйте игры на другие языки (например, на английский и турецкий), участвуйте в реферальной программе для разработчиков и монетизируйте свою игру с помощью sticky-баннеров.

🔸Веселитесь! Создавайте игры с удовольствием, а мы поддержим развитие ваших проектов.



Желаем продуктивного отдыха,

Ваша команда Яндекс Игр