Итоги конкурса на новогоднюю акцию

В декабре мы анонсировали конкурс на новогоднюю акцию для Яндекс.Игр. Мы предложили разработчикам создать промоакцию в игре, которая бы действовала в период с 28 декабря по 10 января. Вы могли создать новогодний ивент с призами или сделать скидку на покупки внутри игры.

На основе внутренней аналитики мы выбрали победителей в трёх номинациях:

1. Максимальный таймспенд (суммарное время в минутах, которое пользователи провели в игре) в период проведения Акции — Море Слов;

2. Максимальный рост выручки в период проведения Акции (руб.) — СлотоТерра;

3. Максимальный относительный рост таймспенда в игре (%) в период проведения Акции — Ассоциации 🧠.

Поздравляем! Трое победителей получат по 100 тысяч рублей на Яндекс.Директ.

По нашей статистике промоакции помогают в продвижении игры. Пользователям интересно пощупать новые игры, а скидки помогают решиться на первую покупку или приобретения желанного набора. А еще игроки любят турниры — им интересно соревноваться за уникальные призы с другими людьми.

Следующая акция для пользователей будет приурочена к 14 февралю. Присоединяйтесь и зарабатывайте больше! А Подключить скидки и специальные предложения можно в разделе «Промоакции» в консоли разработчиков.



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