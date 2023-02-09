Как использовать игровые привычки пользователей, чтобы увеличить аудиторию 

Разбираемся в особенностях поведения игроков с исследованием от LoopMe про поведенческие привычки.

Так ли много любителей игр на смартфонах и планшетах?

Ожидаемо да. Причём играют пользователи довольно часто. Больше половины из них открывают игровые приложения 2-4 раза в день и проводят за экраном смартфона или планшета около 1-2 часов ежедневно.

Любопытно, что в среднем, чаще играми на мобильных устройствах увлекаются именно женщины. Чем регулярнее спрос, тем выше шанс привлечь новых игроков.

Насколько внимательны пользователи мобильных игр?

По статистике, только один из пяти игроков полностью вовлечён в процесс. Большинство же предпочитают совмещать игры с другими занятиями. Например, с просмотром телевизора (43%), прослушиванием музыки (18%), проверкой соцсетей (15%) или подкастами (4%). Это повод подумать над простой, но удерживающей механикой.

Как привлечь внимание пользователя к своей игре?

Для начала — тщательно изучить поведенческие особенности своей аудитории. Неважно, захотите ли вы перетянуть фокус внимания пользователя на игровой процесс или наоборот сделать его почти не заметным дополнением к повседневным делам.

Изучили поведенческие привычки — можно адаптировать игру и зарабатывать больше. Наша рекомендация — подключиться ещё и к реферальной программе. Сможете запускать рекламу, тестировать адаптированные игры и привлекать новых пользователей. Подробнее о программе рассказывали в посте телеграм-канала для разработчиков.