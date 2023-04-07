Как монетизировать игровое приложение без сложных настроек

Получать прибыль с игры — задача не из простых. На Яндекс Играх для этого есть sticky баннеры — их можно настроить в два клика прямо в консоли разработчика. Но как быть с игровыми приложениями в Google Play и App Store?

Решение от Простой монетизации

Наши друзья из Рекламной сети Яндекса недавно запустили новый сервис — Простую монетизацию. С ним можно получать доход от рекламы в приложении и не думать о настройках и тонкостях работы рекламных сетей — сервис всё сделает за вас.

Как это работает

Эксперты изучают ваше игровое мобильное приложение, его особенности и потенциальные возможности для монетизации. Затем подбирают рекламные сети, которые нужно добавить в приложение, и объединяют их в единую систему медиации. Она автоматически выбирает наиболее выгодные объявления.

Разработчику не приходится самостоятельно общаться с рекламодателями и погружаться в детали настроек — специалисты Простой монетизации сделают всё сами. За актуальностью системы также будут следить эксперты и обновлять её при необходимости.

Как подключить Простую монетизацию

Регистрироваться в разных рекламных сетях и заключать множество договоров не нужно — всё работает через Простую монетизацию.

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