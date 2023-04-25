Как сделать гиперказуалку интереснее

Рассказываем про исследование компании Liftoff про рынок казуальных игр в 2023. Делимся самым интересным: какие механики используют игровые компании, чтобы обычная «три в ряд» привлекала пользователя ещё больше.

🧩 Соединяйте и совмещайте поджанры казуалок

Три в ряд и исследование карты, соединяй и совмещай с сюжетной линией. Наслоения поджанров добавляют игре глубины и повышают мотивацию пользователя. А еще увеличивают возможности для монетизации. Яркие примеры таких проектов на Яндекс Играх — это Соединенное королевство и Отель Мечты.

🕹Используйте два вида геймплея

В качестве основного — мидкорную стратегию, а как дополнительный — коллекционирование и апгрейд карточек с героями. Так сделали Voodoo в Mob Control, и игра вошла в топ-200 наиболее кассовых игр, сообщают в отчете Liftoff. Переход к гибридным казуальным играм сделает геймплей свежее и интереснее, стоит попробовать.

🔮 Придумывайте уникальную основную механику

Не обязательно делать надстройки из дополнительного геймплея, чтобы гиперказуалка стала интереснее. Присмотритесь к кейсу Triple Match 3D, в котором совместили механики поиска предметов и маджонга. Добавьте приятную графику, анимацию, развитие уровней — интересная игра готова!