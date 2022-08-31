Как увеличить ваш доход на Яндекс Играх

Окупите вложения в рекламу и увеличьте ваш доход до 200%* с новой реферальной системой в Яндекс Играх. Получайте дополнительный повышенный доход за переходы в ваше приложение с нашей реферальной ссылкой.

В чем суть реферальной программы?

Теперь, если вы приводите трафик на свои игры, то можете получать повышенный доход с приведенных пользователей. Например, вы решили разместить ссылку с реферальной меткой на игру в своем блоге, или запустить с ней рекламу на игру. Когда по этой ссылке перейдут новые пользователи, вы будете зарабатывать больше, чем если бы они перешли по ссылке без метки.

Как рассчитывается дополнительный доход?

Мы учитываем как время, проведенное в игре, так и внутриигровые покупки. Вы будете получать дополнительный доход с пользователей даже тогда, когда они играют в игры других разработчиков. Главное, чтобы пользователи перешли по вашей ссылке.

Как подключиться к реферальной программе?

1.Зарегистрируйтесь в Яндекс Дистрибуции. Обязательно укажите в поле «комментарий», что вы игровой разработчик. Без этого мы не сможем выдать вам реферальную метку.

2.Дождаться модерации и получить инструкцию по использованию специальных меток. С вами по почте свяжется менеджер Дистрибуции, который расскажет, как использовать метки и отслеживать их.

3.Вставить метки в ссылки, где вы продвигаете ваши игры.

4.Готово! Дополнительный заработок и количество приведенных по ссылке пользователей вы сможете увидеть в кабинете Яндекс Дистрибуции.

Важно, что для расчета дополнительного дохода мы учитываем учитываться переходы только новых пользователей платформы. Новым пользователем считается тот, кто был неактивен последние 30 дней.

На данный момент в программе могут участвовать только юридические лица или индивидуальные предприниматели.

Подробнее про реферальную систему, условия и ответы на вопросы читайте на нашем сайте и в документации.

*По данным наших экспериментов, подключение реферальной системы увеличивает ROI от пользователей, привлечённых с рекламы, до +200%



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