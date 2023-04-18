Когда эффективнее всего показывать полноэкранную рекламу

И как делать не стоит, если хотите быстрее пройти модерацию

Рассказываем про детали отображения interstitial баннера. Это полноэкранный баннер, который полностью перекрывает игровое поле.

Между уровнями

Показывайте баннер в момент, когда один уровень закончился, но другой еще не начался. Рекомендуем такую механику: после окончания уровня показать игроку экран с итогами (например, с набранным количеством баллов), и после этого — рекламу. Важно, чтобы игрок после этого мог сам перейти на новый уровень.

Не стоит показывать рекламу в момент завершения уровня и до отображения экрана с итогами, потому что пользователь в голове еще играет. Такие показы могут мешать пользователю и надоедать ему.

При проигрыше

Механика показа такая же, как и при переходе с одного уровня на другой. Сначала покажите экран с результатами, затем — баннер. После этого важно дать игроку возможность вручную перейти на другой уровень.

В процессе игры

Такой показ актуален для «бесконечных» игр или игр с длинными уровнями. Главное при показе полноэкранной рекламы здесь — это поставить игру на паузу и предупредить об этом игрока. Например, заморозить игровой процесс и показать пользователю большую плашку: «Реклама через 3, 2, 1».

После показа рекламы рекомендуем вернуть игрока на плашку и дать ему возможность самостоятельно вернуться к игровому процессу. Так пользователю будет комфортнее продолжить играть, поскольку он будет контролировать процесс и игра не продолжится внезапно.

Обратите внимание, нельзя показывать полноэкранную рекламу без предупреждения игрока и без паузы игрового процесса. Такая механика застанет пользователя врасплох и может вызвать негатив, поэтому важно аккуратно выбирать место и время для показов баннеров. На модерации игра с некорректным размещением рекламы будет отклонена.

Подробнее про рекламные баннеры написали в Справке. Если возникнут вопросы, то связывайтесь с нашей Службой поддержки.