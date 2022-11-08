Курс по Unity. Загрузка приложения на платформу Яндекс Игры. Работа с SDK

#КурсUnity

Зачем делать игры, если их никто не увидит? Мы тоже не знаем, поэтому посвятили четвёртый модуль курса по разработке игр загрузке приложения на Яндекс Игры.

На занятиях вы вместе со спикером создадите билд игры под WebGL, интегрируете Яндекс SDK в созданную игру и подготовите её к публикации на платформе Яндекс Игры. Но этим мы не ограничимся: покажем, как создать окно авторизации игрока, научим локализовывать игру и добавлять окно с оценкой.

Начать обучение можно в любой момент: для этого заполните короткую форму и присоединяйтесь к чату курса. В нём вас ждут Q&A-сессии с автором курса и обмен опытом с другими слушателями.

Сайт курса: https://ya.cc/t/Qzq14yvm3jNSAX