С 13 по 16 июля включительно игроки придут разгадывать судоку и другие задачки. Ваши игры получат внимание игроков, особый значок в общей ленте и на странице «Мои игры», а также будут размещены в разделе «Скидки и акции».
🔹 Как поучаствовать в тематическом событии?
1. Придумайте активность в вашей игре.
2. Создайте событие в разделе «Промоакции».
3. Готово!
Больше подробностей про участие: здесь и здесь.
Обучающий видеоурок: https://youtu.be/7Kcbn9n3n-I
Начинаем подготовку ко Дню Головоломки! 🧩
27 июня, 19:18
С 13 по 16 июля включительно игроки придут разгадывать судоку и другие задачки. Ваши игры получат внимание игроков, особый значок в общей ленте и на странице «Мои игры», а также будут размещены в разделе «Скидки и акции».