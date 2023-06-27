Начинаем подготовку ко Дню Головоломки! 🧩

С 13 по 16 июля включительно игроки придут разгадывать судоку и другие задачки. Ваши игры получат внимание игроков, особый значок в общей ленте и на странице «Мои игры», а также будут размещены в разделе «Скидки и акции».



🔹 Как поучаствовать в тематическом событии?



1. Придумайте активность в вашей игре.

2. Создайте событие в разделе «Промоакции».

3. Готово!



Больше подробностей про участие: здесь и здесь.

Обучающий видеоурок: https://youtu.be/7Kcbn9n3n-I