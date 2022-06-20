Настройка адаптивной рекламы

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Реклама — важный элемент заработка на платформе Яндекс Игр. Для монетизации ваших игр в SDK предлагаются методы для показа interstitial и rewarded, но часто есть необходимость встроить внутрь игры постоянно присутствующий баннер. Для его отображения рекомендуется воспользоваться адаптивными форматами. Лучше всего сделать так, чтобы реклама была видна игрокам, но не мешала им. Тогда пользователи будут дольше оставаться в игре, а трафик вырастет. Как настроить рекламу так, чтобы игроки видели сообщения и при этом продолжали играть? Подробную информацию вы сможете изучить по ссылке, а в этом посте мы кратко расскажем, как использовать адаптивные форматы.

В чем особенность адаптивных форматов?

Адаптивность рекламы — это свойство блока менять размеры в зависимости от его содержимого и параметров контейнера. Размеры контейнера вы определяете самостоятельно и задаете в верстке сайта. Преимущества подобных форматов в том, что в них автоматически определяется, какие элементы объявления актуальны для каждого пользователя и вашей площадки, и при необходимости могут добавиться элементы вроде текста или ссылок. В результате каждое объявление будет выглядеть по-разному. Адаптивная реклама хороша тем, что она может комбинировать разные элементы рекламы и при этом не обрезать видео и изображения.

Как настроить адаптивные форматы?

Суть в том, что вы можете задать любой размер для контейнера, а блок подстроится под него. Однако стоит обратить особое внимание на заданные размеры, реклама не должна влиять на пользовательский опыт. Базовых критериев для адаптивных форматом можно выделить два:

1) Блок должен быть органично вписан по ширине и высоте рекламного места, для этого должен быть корректно задан размер контейнера. Рекомендуем не ограничиваться фиксированным размером высоты, а задавать ее динамически с помощью параметров height (высота) и max-height (максимальная высота). Подробнее в справке

2) Обратите внимание: если в коде игры не задан размер контейнера, то рекламная сеть Яндекса будет ориентироваться на размер экрана. В таком случае может появится большой баннер, который закроет все игровые элементы.

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