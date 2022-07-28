Всем привет! Хорошие новости, у нас на платформе появилась новая категория — «Хорроры» и мы приглашаем разработчиков к добавлению релевантных игр в этот раздел!

Игры, которые были связаны с этим жанром, пользовались большой популярностью на нашей платформе, поэтому мы решили выделить под них собственную категорию. Если у вас уже есть подобные проекты или вы планируете запустить их в будущем, смело добавляйте их в эту категорию! Но не забывайте, качество — наш наивысший приоритет, поэтому мы все сильнее следим за техническими аспектами игр. Убедитесь, что они все соответствуют высоким игровым стандартам: качественная графика, разнообразный геймплей, большой объем контента, наличие качественной локализации, разные языки. Присутствие всех этих факторов сильно повлияет на успех вашего продукта. Удачи!

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