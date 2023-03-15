Новое расположение sticky-баннера для ещё большего дохода

Баннер теперь ещё и справа! Добавили sticky-баннер справа для игр с альбомной ориентацией на мобильных устройствах. Теперь вы можете выбирать тот тип размещения, который подходит геймплею вашей игры.

Настроить размещение удобно через консоль разработчика: в блоке Sticky баннеры настройте отображение баннеров для мобильных устройств и компьютеров.

Sticky-баннер уже сейчас приносит разработчикам до трети больше дохода, чем альтернативный рекламный баннер. А если раньше вы не использовали sticky, то, по внутренним исследованиям, доход может вырасти от 30% до 350% в зависимости от игры.

Если у вас есть вопросы, то пишите в чат разработчиков или в Службу поддержки.