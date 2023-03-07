Новое требование к играм, с которым вы сможете зарабатывать на рекламе ещё больше

Яндекс Игры сотрудничают с партнёрами, которые размещают каталог на своих сайтах. Это позволяет разработчикам зарабатывать на рекламе ещё больше, поскольку трафик в играх увеличивается. Партнерами становятся авторитетные медиа и платформы, поэтому размещение каталога — безопасно. Например, Спорт-экспресс — один из наших партнёров.

По новому требованию, игры в каталоге должны беспрепятственно работать и открываться на любом URL: как на сайте Яндекс Игр, так и на сайтах партнёров. Если не следовать правилу, то трафик может упасть, а игра может получить негативные отзывы, поскольку не будет работать.

Требование вступит в силу 9 марта. Если игра не будет ему соответствовать, то будет две недели на исправления ошибок. В противном случае игра может быть снята с публикации в каталоге.

Подробнее прочитать это и другие правила можно по ссылке. Обновление из этого поста смотрите в пункте 1.18. А если у вас есть вопросы, то пишите в нашу службу поддержки или чат разработчиков.