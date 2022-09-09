Новый формат рекламы для увеличения заработка

Sticky баннер — это новая и удобная замена старого формата рекламных блоков. Теперь вместо сложной настройки через код — быстрое подключение и мгновенное начало работы.

Sticky баннер представляет собой рекламное объявление в игре, положение которого вы можете настроить через консоль разработчика. Подключите sticky баннеры как на десктопе, так и в мобильной версии, и управляйте их расположением на экране пользователя. Например, поставьте баннер внизу экрана, чтобы он не загораживал основной геймплей.

Призываем вас переходить с RTB блоков на sticky баннеры!

О чем нужно помнить при подключении sticky баннеров

До подключения баннеров оцените все риски. Помните, что баннер по умолчанию занимает часть экрана. Если рекламы будет слишком много и она будет мешать игре, то игроки могут начать уходить. Внедряйте баннеры аккуратно, адаптируя механику игры под дополнительный рекламный блок.

Как подключить и отключить эту функцию? Как пользователь может отключить рекламу?

Вы должны быть зарегистрированы в рекламной сети Яндекса, чтобы начать пользоваться функцией. Это обязательно, если хотите монетизировать приложение через баннерную рекламу.

Важно, что все галочки для подключения баннеров должны быть проставлены в черновике игры. Все просто: создали черновик — поставили галочки в соответствующих полях.

Что мне сделать, если я ни разу не работал с монетизацией?

Посмотреть наш видеокурс для разработчиков, во втором уроке мы рассказали, как подключить рекламную монетизацию и как ее правильно настроить.

Как будем обновлять функцию дальше

В будущем у sticky баннеров появятся новые фишки. В Sticky баннеры от платформы добавится рекламный блок с альтернативной рекламной сетью для показа на международную аудиторию, добавим возможность адаптировать баннеры под размеры экрана и не показывать их новым пользователям.

Но уже сейчас sticky баннеры — это удобный и простой механизм. От быстрой монетизации вас отделяет пара галочек в консоли разработчика.

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