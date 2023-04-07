Обновили Справку по монетизации

Как sticky баннеры будут выглядеть в игре, как выплачивается доход и куда нажимать, чтобы подключиться к реферальной программе для разработчиков.

Теперь ответы на эти вопросы есть в обновлённой Справке! Добавили и актуализировали разделы Монетизация и Реферальная программа, чтобы поиск нужного ответа занимал ещё меньше времени.

Что теперь можно найти в Справке

🔹 О монетизации. Виды монетизации, визуализация рекламных блоков в игре и информация по выплатам. Загляните, чтобы разобраться, как будет отображаться в игре sticky-баннер и чем внутренняя монетизация отличается от внешней.

🔹 Рекламная монетизация. Подробно про монетизацию через рекламу: виды баннеров, инструкции по подключению и организация выплат.

🔹 Выплата вознаграждения и дохода. В этом подразделе узнаете, как, за что и когда выплачивается доход от монетизации.

🔹 Реферальная программа. Актуализировали инструкции по подключению к реферальной программе для разработчиков. По шагам рассказали про подключение к программе, от регистрации на сайте Дистрибуции до получения реферальной ссылки.

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