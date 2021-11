English version bellow

Обновление алгоритма показа фулскрин рекламы и рекомендации по размещению

Ранее SDK ограничивала показы фуллскрин-рекламы не чаще чем «раз в три минуты». Сейчас мы переходим на гибкое ограничение интервала между показами рекламы и будем продолжать экспериментировать с различными условиями отображения рекламы, так чтобы пользовательские метрики не ухудшались, а заработок разработчиков игр увеличивался.

Обратите внимание: мы рекомендуем разработчикам вызывать показ фуллскрин-рекламы в игре без учета ограничений со стороны платформы, показывайте рекламу в подходящих в игре местах так часто, как это позволяет геймплей, ключевое правило — чтобы игрок понимал, что это не часть игры, а рекламный блок и показ не мешает игре пользователя. Делайте это в логических паузах в игре: перед началом игры, при переходе на следующий уровень, после проигрыша. Например, вставка рекламного блока уместна при нажатии на кнопку после перехода на следующий уровень и не уместна в середине прохождения уровня, когда реклама внезапно показывается под пальцем игрока.

Важно! Высокая доля кликов по рекламным блокам, которая приводит к отказам на целевых страницах рекламодателей негативно сказывается на пользовательском опыте и подрывает доверие рекламодателей к сервису. Поэтому игры с высокой долей немотивированных/случайных кликов автоматически получают меньше дохода, и могут быть заблокированы модераторами.

____________________________________________________________________________

Hi everyone!

We have updated the full screen ads algorithm.

Previously, the SDK limited fullscreen ad impressions to «once every three minutes». We are now moving to the flexible limitation.

We will continue to experiment with these ad limitations so that user metrics donʼt drop and game developers' earnings increase.

Please note: we recommend that developers call the display of full-screen ads in the game without taking into account the limitation, that is, as often as possible, but in suitable places in the game — so that the user understands that this is not a part of the game, but an ad unit. Do this in logical pauses in the game, for example: before starting the game, when moving to the next level, after losing.For example, inserting an ad unit is appropriate after going to the next level by pressing a button, and not appropriate in the middle of a level, when an ad suddenly appears under the playerʼs finger.

Important! High ad unit clicks that result in bounces on advertisers' landing pages negatively impact user experience and undermine advertisers' trust in the platform. Therefore, games with a high proportion of unmotivated/random clicks automatically receive less revenue and may be blocked by moderators.

Good luck!