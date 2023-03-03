Особенности поколений: как люди разного возраста играют в онлайне и офлайне

И что сделать, чтобы продвинуть свои игры? Разбираемся в особенностях поведения пользователей вместе с исследованием от Newzoo.
Во что играют школьники и студенты?
Среди молодого поколения 67% опрошенных играют как в реальной жизни (например, спортивные игры), так и в онлайне. В среднем, за цифровыми активностями все поколения проводят около 6,6 часов в день, а за физическими — 2,9 часов.
Лайфхак: подумайте над проектами, которые легко совмещать с деятельностью в реальной жизни. Или создавайте игры с дополненной реальностью, чтобы совместить приятное с полезным.
А сколько времени разные поколения тратят на игры?
Поколение зумеров (от 10 до 25 лет) играет примерно 12,2 часов в неделю. В играх они проводят больше времени, чем за просмотром телевизора.
Если говорить о пользователях всех возрастов, то виртуальному миру они уделяют около 12 часов в неделю — и это не считая игр. Отличная возможность для игроделов использовать все ресурсы, чтобы привлечь пользователя в проекты.
Компьютер, планшет или смартфон — на чём играют пользователи
Несомненный рекордсмен в борьбе за внимание пользователя — это смартфон. У экрана телефона пользователи проводят около 4,3 часов в день. За остальными устройствами — порядка 3 часов.
Развивайте разные адаптации для игр. Добавьте возможность играть и на телефоне, и на десктопе, и даже на телевизоре. А ещё можно добавить локализацию на разных языках, чтобы получить больше трафика.
То есть играют много?
Игры — 47% от общего потребления игрового контента в онлайне. Это много! Но наша рекомендация: используйте и другие средства для продвижения проектов. Реклама, социальные сети или рассказ в блоге.
А подробнее об особенностях поведения игроков мы уже рассказывали — вот здесь.