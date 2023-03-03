Особенности поколений: как люди разного возраста играют в онлайне и офлайне

И что сделать, чтобы продвинуть свои игры? Разбираемся в особенностях поведения пользователей вместе с исследованием от Newzoo.

Во что играют школьники и студенты?

Среди молодого поколения 67% опрошенных играют как в реальной жизни (например, спортивные игры), так и в онлайне. В среднем, за цифровыми активностями все поколения проводят около 6,6 часов в день, а за физическими — 2,9 часов.



Лайфхак: подумайте над проектами, которые легко совмещать с деятельностью в реальной жизни. Или создавайте игры с дополненной реальностью, чтобы совместить приятное с полезным.

А сколько времени разные поколения тратят на игры?

Поколение зумеров (от 10 до 25 лет) играет примерно 12,2 часов в неделю. В играх они проводят больше времени, чем за просмотром телевизора.



Если говорить о пользователях всех возрастов, то виртуальному миру они уделяют около 12 часов в неделю — и это не считая игр. Отличная возможность для игроделов использовать все ресурсы, чтобы привлечь пользователя в проекты.

Компьютер, планшет или смартфон — на чём играют пользователи

Несомненный рекордсмен в борьбе за внимание пользователя — это смартфон. У экрана телефона пользователи проводят около 4,3 часов в день. За остальными устройствами — порядка 3 часов.



Развивайте разные адаптации для игр. Добавьте возможность играть и на телефоне, и на десктопе, и даже на телевизоре. А ещё можно добавить локализацию на разных языках, чтобы получить больше трафика.

То есть играют много?

Игры — 47% от общего потребления игрового контента в онлайне. Это много! Но наша рекомендация: используйте и другие средства для продвижения проектов. Реклама, социальные сети или рассказ в блоге.



А подробнее об особенностях поведения игроков мы уже рассказывали — вот здесь.