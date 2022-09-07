От модерации до локализации: видеоуроки по Яндекс Играм для разработчиков

Подготовили для вас серию роликов по работе с консолью разработчика. В восьми видеоуроках постарались рассказать все, что может вам понадобиться для продуктивной работы с Яндекс Играми.

Пошагово объяснили, как добавить игру в консоль, пройти модерацию, подключить монетизацию, добавить внутренние покупки. Не забыли о продвижении, поэтому поделились стратегиями по промоакциям, рекламе и выходу на международные рынки.

Если будут вопросы, пишите в нашу поддержку.

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