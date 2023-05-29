Открываем летний акционный сезон!

С 16 по 19 июня включительно будем отмечать наступившее лето (наконец-то!) и искать выгодные предложения в разделе «Скидки и акции». Игры с тематическим событием из этого раздела получают бейдж «Акция» в ленте игр и на странице «Мои игры».

Как поучаствовать в тематическом событии?

1. Придумайте промоакцию

Например, организуйте турнир с призами, сделайте скидку на внутриигровую валюту, придумайте тематическую локацию, разыграйте бонусы.

2. Создайте событие в разделе «Промоакции»

Через консоль разработчика добавьте название, описание, обложку, и укажите начало и конец акции. Максимальная длина события — 10 дней.

3. Дождитесь модерации события

Обычно она занимает от 3-5 рабочих дней. Планируйте работу над промоакцией с учетом времени на проверку и исправление возможных ошибок.

Какие бонусы можно разыгрывать?

Призы могут быть только внутриигровыми. Сделайте скидку на бонусную валюту, уникальные скины для персонажей или лимитированные игровые отметки.

Читайте в Справке документацию о проведении акций.