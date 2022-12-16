Подборка ответов команды поддержки

В сообществе разработчиков Яндекс Игр команда поддержки ежедневно отвечает на ваши вопросы. Решили делать на них обзоры, чтобы полезные рекомендации всегда были под рукой. С ними поддержка станет еще ближе!



Читайте первую подборку и ставьте реакции, если хотите продолжение формата!



1. Как подобрать момент отображения баннеров в игре?

По умолчанию sticky-баннер появляется при запуске игры и отображается всю сессию. Однако вы можете настроить момент показа баннера, рассказали о тонкостях этого процесса.



2. Как технически промоакция отображается в игре?

Рассказали по шагам, что нужно сделать, чтобы промоакция заработала.



3. Будет ли работать модерация на новогодних праздниках?

Уточнили правила работы модерации (спойлер: им тоже надо отдохнуть).



4. Почему во всех играх сразу показывается реклама?

Ответили, что sticky показываются при запуске автоматически, но показ можно настроить в черновике.



5. Как правильно настроить лидерборд на лучшее время, а не очки?

В типе результата лидерборда нужно указать параметр time (секунды).

Рассказали подробнее про настройку через SDK и поделились ссылкой на руководство.



6. Как удалить ненужные черновики в консоли?

Удалить можем только заполненные черновики. Чтобы это сделать, пишите на почту.



7. Как правильно адаптировать портретные игры для десктопа, чтобы их опубликовали?

Если портретная игра занимает более 60% экрана, то её опубликуют, но она не будет считаться оптимизированной для десктопа. Для этого нужно менять формат на альбомный.



8. Если реализовать выбор языка не через SDK, будут ли отображаться в описании языки локализации?

Главное, чтобы была переведена игра и всё ее материалы. Тогда локализация отобразится в разделе «Информация об игре»



9. Почему не работают сохранения на собственном сервере?

Чтобы они работали, отправьте запрос на интеграцию игры через iframe. Для этого напишите на почту команде поддержки.



10. Что значит статус «Подготовлен» в консоли?

«Подготовлен» — игра на модерации, обычно это занимает 5–8 рабочих дней.