Подключите игры к SDK v2, чтобы не терять трафик

Яндекс Игры прекращают поддержку библиотеки SDK v1. Подключите свои игры к SDK v2 до 15 ноября, иначе они будут недоступны для игроков.

Игры из каталога Яндекс Игр должны быть подключены к библиотеке SDK — это необходимо для успешного прохождения модерации.

C 15 ноября мы прекращаем поддержку SDK v1. Чтобы не терять потенциальный трафик и внутриигровые платежи, подключите игру к новой версии библиотеки. Игры, которые не перейдут на SDK v2, будут удалены с платформы.

Как узнать что у вас установлена SDK v1

1-й способ: В консоли ошибок вы увидите предупреждение с текстом «Please, use v2 of Yandex Games SDK».

2-й способ: В адресе подключенного sdk указана версия 1: https://yandex.ru/games/sdk/v1

Как подключить игру к SDK v2

1) Перейдите в Справку по SDK

2) Выберите один из описанных способов подключения.

3) Выполните инструкции по Справке

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