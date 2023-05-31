Показатели из мобильного гейминга, которые стоит взять на заметку

Делимся любопытной статистикой из исследования компании Adjust. Какие направления популярны в 2023 году и в каких жанрах игроки проводят больше времени.

Гиперказуалки — в топе, но не только они

Гиперказуальные игры отвечают за 25% всех мобильных игровых загрузок. Это самый большой показатель среди остальных 20 жанров. А на тот случай, если вы запланировали сделать свою гиперказуалку, рекомендуем посмотреть наш пост с подборкой механик и фишек для этого жанра. Там советы, которые помогут сделать игру интереснее.

Присмотреться к музыке и образованию

Если статистика про гиперказуалки не кажется удивительной, то как вам факт, что за год скачивания игр музыкального жанра выросло на 190%? Это самый большой показатель среди других игр. Вслед за музыкой стремится к росту и образование. Скачивания игр этого жанра выросло на 124%. Самое время занимать нишу!

Что объединяет головоломки и спортивные игры

Время игровой сессии! Эти жанры являются вторыми по залипательности для игроков (по 12%). И да, тут уже гиперказуалки не в топе, у них всего 7% по времени играния. Лидирующую же позицию занимают боевики. На их долю приходится целых 25%.