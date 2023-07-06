Повышайте эффективность промоматериалов с новыми графиками CTR

🔷 Что изменилось?

Мы добавили семейство графиков для отслеживания результативности креативов. Теперь можно анализировать метрики конверсии иконок, обложек и видеопревью. Каждый промоматериал имеет собственный график, отражающий значение CTR.

🔷 Как найти график?

В разделе «Метрики» в консоли разработчика.

🔷 Чем полезно обновление?

С новыми графиками вы сможете следить за динамикой кликов по каждому промоматериалу. Это поможет вам заметить снижение конверсии и вовремя заменить неэффективные креативы. А также оценить, как изменение отдельных элементов промо повлияло на общую кликабельность. Кроме того, с помощью графиков CTR можно сравнивать показатели ваших креативов с трендовыми значениями по категории.

🔷 Следите за обновлениями

В наших ближайших планах — добавить A/B тесты для промоматериалов. Они позволят вам ещё быстрее и проще подбирать качественные креативы.