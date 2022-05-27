Правила проведения акций

Добрый день! Как вы знаете, для привлечения трафика к играм можно проводить акции. Такие события мы добавляем в специальный раздел на портале для дополнительного продвижения игры. Благодаря акциям у вас есть возможность получить дополнительную аудиторию, а значит получить больше выручки с рекламы и увеличить количество покупок во время их проведения. Но как быть уверенным, что ваша игра точно попадет в этот раздел? Для этого есть 7 основных правил:

1. Запрещается удалять и редактировать архив проведенных ранее акций. Если удалить архив, то следующие промо не будут одобрены.

2. Обложка для акции должна быть выполнена в стилистике предстоящего события и отражать его суть.

3. Для оперативной связи с модератором акции укажите в консоли разработчика актуальный адрес электронной почты и регулярно ее проверяйте.

4. Планируйте и подавайте акции на модерацию заранее (за 2–3 суток до предполагаемой даты), чтобы оставить время для исправлений.

5. Описание акции должно быть понятным, грамотно составленным и отражать суть события. Укажите подробно плюсы участия, бонусы, скидки и пр.

6. Объявления, сообщающие о небольших обновлениях (новый уровень, оформление и пр.), не расцениваются как акции.

7. Проведение событий и акций проверяется модераторами. Если в игре, заявленной в категории «Скидки и акции», не активировано указанное событие, то она может быть снята с акции.

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