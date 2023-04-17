Промо-материалы в консоли: быстрый доступ к бесплатной рекламе

Вы: добавляете видео с геймплеем игры в раздел Рекламные видео в консоли разработчика

Мы: можем привлечь больше пользователей в вашу игру, запустив рекламу с видео в каталоге, у партнеров и по рекламной сети Яндекса

Что такое Рекламные видео?

Это видео с геймплеем игры или другим креативным рекламным сюжетом, которое должно привлечь пользователя. Например, для три в ряд подойдет эффектное прохождение уровня с комбинациями. Для стратегии — карта и передвижение войск, а для RPG — прокачка героя до 99 уровня.



Если загрузить рекламное видео, мою игру возьмут для продвижения?

Да, такое возможно. И да, если ваша игра попадет в рекламу, то это будет бесплатно. При выборе игр наши автостратегии ориентируются на рейтинг игры, адаптацию под устройства, локализацию, отзывы пользователей и другие показатели. Если вы хотите получить бесплатное промо от сервиса, то рекомендуем улучшать игры в соответствии с требованиями и делать качественные рекламные видео.

Какие должны быть рекламные материалы?

В раздел Рекламные видео вы можете загружать горизонтальные и вертикальные видео. Рекомендуем загрузить больше, чтобы наши автостратегии могли выбрать наилучший вариант для рекламы.



Соблюдайте баланс между длительностью и детализацией. Не перегружайте видео информацией, при этом сделайте его наиболее привлекательным для пользователей. Критерий успешного промо-материала такой: если бы вы увидели такое видео в Интернете, то кликнули бы на него, чтобы поиграть.



Обратите внимание, если ваша игра переведена на несколько языков, то стоит добавить промо отдельно для каждого из них. Например, если ваша игра переведена на английский и турецкий, то промо тоже рекомендуем добавить для каждой версии.



Если возникнут вопросы по рекламным видео, обращайтесь в нашу Службу поддержки через форму или в чате.