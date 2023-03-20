Сделать за неделю: увеличить количество пользователей в 2,5 раза, а доход от игры более чем в 3 раза 

Советы, которым хочется следовать. Команда монетизации дает студиям и разработчикам рекомендации, которые увеличивают доход, количество игроков, время играния. Делимся тремя кейсами, которые вы можете повторить.

✅ Добавили локализацию и категорию — увеличили аудиторию в 2,5 раза

Команда монетизации рекомендовала разработчику популярной карточной игры добавить вторую категорию (настольные игры помимо карточных) и перевести игру на английский язык.

За неделю после внесения рекомендаций количество игроков, по внутренним данным, выросло в 2,5 раза, а доход с приложения — в 3,75 раз.

✅ Оптимизировали количество рекламы — увеличили доход на 24%

Крупной студии разработки головоломок рекомендовали сбалансировать количество rewarded video. Гипотеза была в том, что из-за количества непрерывно доступных роликов пользователи быстро теряли интерес и уходили. Посоветовали распределили просмотры так, чтобы награда в рекламе помогала играть и задерживала пользователей.

В результате, время игроков в приложении увеличилось на 14%, а доход разработчика — на 24%.

✅ Поэкспериментировать с механикой

Разработчику гиперказуальной игры команда монетизации рекомендовала добавить механику ежедневного бонуса, которая мотивирует пользователя возвращаться снова и снова. А также завести рекламные фиды. Команда работает над изменениями прямо сейчас — результатами поделимся позже!

📌 Улучшайте свои игры. Начните с простого:

▫️ добавьте локализацию на английский, турецкий и испанский — это самые востребованные языки;

▫️ используйте sticky-баннеры, которые не раздражают пользователей и увеличивают доход от рекламы;

▫️ экспериментируйте! Добавляйте новые уровни и механики.

Команда монетизации анализирует игры и маркетинговые метрики, и на их основе дает разработчикам рекомендации по увеличению рекламного дохода, DAU и retention. Если хотите получить рекомендацию от команды, пишите сюда: games-partners@yandex-team.ru