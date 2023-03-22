Шутки-шутками, но акция на День смеха уже совсем скоро

💫 Как поучаствовать в тематическом событии?
1. Придумайте промоакцию
Например, организуйте турнир с призами, сделайте скидку на внутриигровую валюту, придумайте тематическую локацию, разыграйте бонусы.
2. Создайте событие в разделе «Промоакции»
Через консоль разработчика добавьте название, описание, обложку, и укажите начало и конец акции. Максимальная длина события — 15 дней.
3. Дождитесь модерации события
Обычно она занимает от 3-5 рабочих дней. Планируйте работу над промоакцией с учетом времени на проверку и исправление возможных ошибок.
🎁 Какие бонусы можно разыгрывать?
Призы могут быть только внутриигровыми. Сделайте скидку на бонусную валюту, уникальные скины для персонажей или лимитированные игровые отметки.
🔷 Читайте в Справке документацию о проведении акций.