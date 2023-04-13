Смотрите метрики игр прямо в консоли разработчика

Внимание, хорошие новости! Мы добавили вкладку «Метрики» в консоль разработчика. В разделе вы найдете базовый набор параметров, который поможет оценивать качество и монетизацию игры.



✔️Метрики качества игры и монетизации. Они помогут отслеживать количество игроков, среднее время играния, показы рекламных баннеров и количество покупок.



✔️Сравнение игры по категориям. Сравнивайте показатели своей игры с усредненными метриками наиболее успешных проектов в категории. Например, ваша игра размещена в категориях arcade и puzzles. В этом случае на дашборде отобразятся показатели, на которые советуем ориентироваться, чтобы войти в топ по этим категориям. Такое сравнение поможет выявить зоны роста.



✔️Показатели по срезам с платформами (мобильные устройства, десктоп или все сразу) и возможность настройки нужного периода. Поможет разобраться с динамикой изменений и посмотреть значения метрик в разрезе по платформе.



Это наш первый шаг к развитию дашборда метрик, и нам важно, что вы об этом думаете! Пробуйте обновление в консоли, делитесь впечатлениями в комментариях к посту. Более подробную информацию смотрите в Справке.



А если у вас есть вопросы или желание обсудить обновление, то заходите в наш Дискорд в канал «метрики игр»: https://discord.gg/2wvfDHghkp