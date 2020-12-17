Создайте новогоднюю акцию для Яндекс.Игр и выиграйте 100 тысяч рублей

Объявляем конкурс для разработчиков на новогоднюю акцию для Яндекс.Игр. Трое победителей получат по 100 тысяч рублей в Директ.

Какую акцию можно сделать?

Вы можете создать игровой ивент, например, уникальные скины или цепочки заданий. В качестве акции можно объявить эксклюзивный рейд на время или дать скидку на покупки внутри игры. Акция должна действовать с 28 декабря по 10 января.

Когда будут результаты конкурса?

До конца января на основе внутренней аналитики мы выберем 3х победителей на основе следующих критериев:

— максимальный таймспенд (суммарное время, проведенное в игре игроками в минутах) в период проведения Акции;

— максимальный рост выручки в период проведения Акции. (руб.);

— максимальный относительный рост тайсмпенда в игре (%) в период проведения акции.

Для участия в акции нужно обязательно подключить ваше новогоднее предложение для игроков в разделе «Промоакции» в консоли разработчиков.

Присоединяйтесь! Ждём ваши акционные предложения.

Подробнее об условиях конкурса читайте в положении. Если остались вопросы, пишите в службу поддержки.

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