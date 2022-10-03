Sticky баннеры: добавили API и открыли форму для рекомендаций

Запустили API sticky баннеров. А чтобы баннеры стали еще лучше, до 1 ноября мы принимаем ваши предложения по улучшению в форму.

Зачем присылать свои рекомендации?

С 1 ноября мы убираем RTB-блоки, которые идентичны по функциональности sticky баннерам. Если продолжите использовать такую рекламу, игра не пройдет модерацию. При этом у вас сохраняется возможность использовать баннеры, которые не дублируют функциональность sticky.

Переходите на sticky баннеры до 1 ноября, чтобы не терять возможность получать дополнительный доход с игр. Используйте sticky, и пишите в форму свои рекомендации по улучшению баннеров — так мы будем понимать, на что обратить внимание, чтобы сделать sticky удобными для вас.

Где найти API sticky баннеров?

Изучить API sticky баннеров можно через документацию, ссылку на нее вы также можете найти в консоли разработчика на платформе Яндекс Игры.

Почему sticky баннеры — это классно?

Sticky баннеры — это простой способ подключения дополнительной монетизации через консоль разработчика. Sticky баннер уже сейчас может приносить до трети больше дохода, чем альтернативный рекламный баннер. Дальше — больше, за счет подключения к международным рекламным сетям.

Хотим сделать этот формат еще лучше, поэтому ждем ваши рекомендации в форму до 1 ноября. Подробнее о sticky баннерах читайте в статье и документации.