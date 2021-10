Хэллоуин на Яндекс.Играх!

English version below

Привет! С 29 по 31 октября мы проведём турниры с призами. Все промоакции появятся в специальном разделе — там их увидит много игроков. Игры с лучшими метриками и стилизацией под Хэллоуин мы поддержим дополнительным продвижением!

Когда пройдет акция?

С 29 по 31 октября включительно.

Что нужно сделать?

В качестве промоакции может быть турнир внутри игры с призами для игроков, скидка на внутриигровую валюту или анонс игрового события. Обязательно заполните раздел «Промоакции» в консоли разработчика, чтобы попасть на акционную страницу.

Что представляет из себя турнир?

Вы можете предложить игрокам особую активность, за выполнение которой человек может побороться и получить приз. Например, за прохождение уровня можно выдавать по 1 звездочке. В конце турнира разыграть призы случайным образом среди тех, кто набрал больше 100 звездочек.

Какие могут быть призы?

Призы могут быть как физические, например, футболка с логотипом игры или героями, так и цифровые — бонусная валюта, уникальные скины для персонажей или лимитированные игровые отметки.

Об акционном разделе

Здесь можно рассказать о бонусах, скидках, новых игровых событиях и привлечь внимание к вашей игре. Игры из этого раздела получают бейдж «Акция» в ленте игр и на странице «Мои игры».

Полную информацию об акционном разделе можно посмотреть в документации.

Halloween tournament on Yandex.Games!

Hey! From October 29 to October 31, we will be holding tournaments with prizes. All promotions will appear in a special section so that gamers see them. The games with good metrics and special Halloween look will be supported with additional promotion!

When will the promotion take place?

From 29 to 31 October inclusive.

What should be done?

You can make an in-game tournament with prizes for gamers, a discount on in-game currency, or an announcement of a game event. Be sure to fill in the «Promotions» section on the developer panel to get to the promotion page.

What is the tournament like?

You can offer some special activity for a person to compete for and receive a prize for. Example: for completing a level, you can give out 1 star. At the end of the tournament, draw prizes at random among those who have collected more than 100 stars.

What prizes can there be?

Prizes can be either physical, for example, a T-shirt with the gameʼs logo, or digital — bonus currency, unique skins for characters or limited game marks.

About the promotion section

In this section you can talk about bonuses, discounts, new game events and draw attention to your game. Games in this section will receive a Promotion badge in the game feed and on the My Games page.

For complete information on the promotion section go to the documentation.

