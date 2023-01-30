Ваши акции — это валентинки

Готовьте тематические события ко Дню всех влюбленных заранее, чтобы с 10 по 14 февраля получить еще больше трафика.

Ваша игра попадет в раздел «Скидки и акции» на платформе. Игры из этого раздела получают бейдж «Акция» в ленте игр и на странице «Мои игры».

Акции ко Дню всех влюбленных пройдут с 10 по 14 февраля включительно

Что нужно сделать?

1. Придумайте промоакцию. Например, организуйте турнир с призами, сделайте скидку на внутриигровую валюту, придумайте тематическую локацию, разыграйте бонусы.

2. Создайте событие в разделе «Промоакции» в консоли разработчика. Добавьте туда название, описание, обложку, и укажите начало и конец акции. Максимальная длина события — 10 дней, так что подстройте время своей акции под праздник любви.

3. Дождитесь модерации события, обычно она занимает 3-5 рабочих дней. Планируйте работу над промоакцией с учетом времени на проверку и исправление возможных ошибок.

Какие бонусы можно разыгрывать?

Призы могут быть только внутриигровыми. Сделайте скидку на бонусную валюту, уникальные скины для персонажей или лимитированные игровые отметки. Читайте в Справке документацию о проведении акций и посмотрите наш пост о правилах проведения акций в блоге.