Время «хо-хо-хо» близко!

Готовьте тематические акции к Новому году заранее, чтобы с 30 декабря по 8 января получать ещё больше трафика, но не думать о работе.



Ваша игра попадет в раздел «Скидки и акции» на платформе. Игры из этого раздела получают бейдж «Акция» в ленте игр и на странице «Мои игры».



Новогодние акции пройдут с 30 декабря по 8 января включительно.





🎄Что нужно сделать?



1. Придумайте промоакцию. Например, организуйте турнир с призами, сделайте скидку на внутриигровую валюту, придумайте тематическую локацию, разыграйте бонусы.



2. Создайте событие в разделе «Промоакции» в консоли разработчика. Добавьте туда название, описание, обложку, и укажите начало и конец акции. Максимальная длина события — 10 дней, так что подстройте время своей акции под Новый Год.



3. Дождитесь модерации события, обычно она занимает 3-5 рабочих дней. Планируйте работу над промоакцией с учетом времени на проверку и исправление возможных ошибок.





🎁 Какие бонусы можно разыгрывать?



Призы могут быть как внутриигровые, так и физические. Мы не вмешиваемся в условия проведения акций, поэтому если вы захотите разыграть материальный подарок, то сами отвечаете за его покупку и доставку.



Например, сделайте скидку на бонусную валюту, уникальные скины для персонажей или лимитированные игровые отметки. Или разыграйте мерч с логотипом игры, мягкие игрушки или технику.





Читайте в Справке документацию о проведении акций и посмотрите наш пост о правилах проведения акций в блоге. Там же мы публиковали весь акционный календарь Яндекс Игр на этот год. Год уже заканчивается, давайте проводим его красивыми акциями!