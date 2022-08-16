Вы ждали? Мы тоже!

Сегодня начинается хакатон Яндекс Игр для ТВ. Мы решили собрать вас на вебинаре в 19:00, чтобы рассказать организационные моменты и поделиться опытом адаптации игры для ТВ. Встречаемся сегодня, 16 августа, в 19:00 по ссылке.

Вебинар будет из двух частей. На первой мы обсудим организационные моменты: сроки, условия, даты. Во второй части погрузимся в суть: послушаем разработчика игры «Хулиганы на скейтах» и узнаем, какой путь он прошел во время адаптации игры для ТВ.

Не забудьте вступить в чат участников. Там мы быстро координируем ситуацию и отвечаем на вопросы, а вы можете обмениваться опытом друг с другом.

Ждем вас сегодня в 19:00 на вебинаре: https://yandex.zoom.us/j/94541606021