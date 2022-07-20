Выступление Яндекс Игр на "WN Conference"

Всем привет! Недавно Никита Бокарев, руководитель по работе с клиентами Яндекс Игр, рассказал об основных успехах и возможностях нашей платформы: способах монетизации и увеличения дохода, новых фичах, привлечении трафика к играм и многом другом.

Все это и много другой важной информации вы сможете найти в видео нашего выступления с «WN Conference» в Санкт-Петербурге, приятного просмотра!

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