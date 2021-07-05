Яндекс.Игры открыли доступ к локализации игр

Мы начинаем тестировать поддержку международных доменов.
Во время пандемии спрос на онлайн-игры растёт, не только в России, но и зарубежом. Поэтому мы на Яндекс.Играх открываем доступ к локализации игр и начинаем тестировать поддержку международных доменов. Одним из таких доменов, например, будет yandex.com/games. Полный список можно посмотреть в документации. Если вы размещаете игру на своем домене, и у вас включена CSP (Content Security Policy), важно, чтобы игра корректно открывалась на всех доменах из списка.
Как подключить английскую версию игры
Перейдите в консоль разработчика, откройте черновик игры и выберите английский язык. Важно, чтобы описания, скриншоты, видео и название этой версии игры были на латинице. Переведённые материалы можно прикрепить в черновике.
Приложение должно определять язык браузера, который использует пользователь, и показывать нужную версию. Проверить её можно из переменных окружения, по параметру i18n.lang в объекте environment.
Подробнее об особенностях подключения читайте в документации.
Об английской версии
О переменных в окружении
О поддержке языков и доменов
Мы работаем над созданием новых функций каталога и улучшением монетизации для международного рынка в режиме Soft Launch («мягкого запуска»). Это означает, что новые функции могут быть доступны не всем пользователям.
Если у вас возникнут вопросы — будем рады помочь.
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