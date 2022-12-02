На совместном курсе Яндекс Игр и Учебника.
Если вы учитесь в 2–5 классах, приходите к нам учиться языку Scratch. За три месяца сделаем первую игру, и даже можем выложить ее на Яндекс Игры.
Если вам (наверняка) уже не 10 лет, то расскажите о курсе знакомым детям и их родителям. Уроки проходят в мини-группах до 10 человек, наставники уделяют внимание каждому, а задачки созданы на основе настоящих проектов Яндекса.
Для обучения даже не нужно уметь кодить! Научим всему с нуля.
Последний поток курса стартует 4 декабря, и до этого числа на него действует скидка 15%.
Подробнее о курсе: https://ya.cc/t/u1uHOpjH3oMtaw
Завидуем школьникам. Они могут создать свою игру уже в 8 лет
вчера, 16:27
На совместном курсе Яндекс Игр и Учебника.