Завидуем школьникам. Они могут создать свою игру уже в 8 лет

На совместном курсе Яндекс Игр и Учебника.



Если вы учитесь в 2–5 классах, приходите к нам учиться языку Scratch. За три месяца сделаем первую игру, и даже можем выложить ее на Яндекс Игры.



Если вам (наверняка) уже не 10 лет, то расскажите о курсе знакомым детям и их родителям. Уроки проходят в мини-группах до 10 человек, наставники уделяют внимание каждому, а задачки созданы на основе настоящих проектов Яндекса.



Для обучения даже не нужно уметь кодить! Научим всему с нуля.



Последний поток курса стартует 4 декабря, и до этого числа на него действует скидка 15%.



Подробнее о курсе: https://ya.cc/t/u1uHOpjH3oMtaw