Недавно мы выпустили новую версию рекламного SDK. Вот некоторые усовершенствования SDK 2.0:

1. Новый способ инициализации.

2. Настройки ориентации экрана загружаются с сервера и соответствуют тем, которые вы указали в консоли.

3. Больше не надо дожидаться события DOMContentLoaded.

4. Теперь в callback-функции onClose для показа рекламы можно узнать, видел ли пользователь рекламу.

С 10 августа мы принимаем новые игры только с SDK 2.0. Мы будем поддерживать предыдущую версию SDK в уже существующих играх. Однако мы рекомендуем обновить SDK во всех ваших играх в каталоге Яндекса, чтобы улучшить производительность.

Если у вас есть вопросы — пишите в нашу службу поддержки.