Мы подготовили акционный календарь Яндекс.Игр. В нём указаны дни, когда мы будем продвигать «Скидки и акции» — раздел, в котором игры рассказывают о бонусах, скидках и новых событиях. У вас есть возможность получить дополнительную аудиторию, а значит получить больше выручки с рекламы и увеличить количество покупок в это время.

Как участвовать в акциях?

Чтобы игра отображалась в разделе «Скидки и акции», выберите её в консоли разработчика, а затем перейдите в раздел «Промоакции», укажите подробности акции и отправьте на модерацию. В течение двух дней мы ее проверим и одобрим. Подробнее о подключении можно прочитать в документации.

Какие акции могут быть?

Анонсируйте «Скидочные дни» — со стороны сервиса мы выделяем 3–4 дня, обычно с пятницы по воскресенье в качестве акционного периода. Придумайте скидку, которая будет привязана к празднику: например, тематический набор предметов по специальной цене, уникальные скины и сокровища.

Или проведите турнир в своей игре — период, когда пользователь может выиграть приз: игровой или даже реальный. К примеру, устройте небольшое событие, в котором игроки поборются за место в рейтинге. Победителям — уникальные скины или мерч вашей игры.

Когда пройдут акции?

12–14 февраля: День святого Валентина;

20–23 февраля: День защитника Отечества;

5–8 марта: Международный женский день;

Секретная акция на конец марта — начало апреля, о которой мы расскажем чуть позже!

Где мы рассказываем об акциях?

Во время акционного периода мы собираем все акционные предложения на отдельной страничке «Скидки и акции». На эту посадочную мы привлекаем дополнительный трафик через рекламу, пуши и другие инструменты.

Акции — это полезный инструмент для повышения активности в играх. А уникальные события помогают привлечь новых игроков в проект. Создавайте акции, устраивайте турниры и получайте дополнительный трафик в свои игры!



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