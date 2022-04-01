Блог Яндекс Игр

апрель 2022
Новые возможности для неавторизованных пользователей
1 апреля 2022, 19:58

Добрый день! Мы расширили возможности для неавторизованных пользователей

Что нового?

Теперь неавторизованные пользователи могут совершать покупки и сохранять свой прогресс. Так же  мы обновили методы для авторизации. Однако обратите особое внимание на то, что идентификатор гостевого аккаунта может быть утерян в некоторых случаях (например, при очистке устройства пользователя). Чтобы сохранить данные необходимо использовать полную авторизацию. К примеру, вы можете предложить пользователям игры залогиниться в удобном моменте, чтобы надежно сохранить прогресс и достижения в аккаунте зарегистрированного пользователя. Так же в lite режиме не доступны лидерборды и api для выставления оценки

Проверка авторизации

Чтобы проверить, авторизован ли игрок на Яндексе, используйте метод объекта Player — player.getMode (). Метод возвращает строку lite в случае, если игрок не авторизован в Яндексе

var player;



function initPlayer() {

    return ysdk.getPlayer().then(_player => {

            player = _player;



            return player;

        });

}



initPlayer().then(_player => {

        if (_player.getMode() === 'lite') {

            // Игрок не авторизован.

            ysdk.auth.openAuthDialog().then(() => {

                    // Игрок успешно авторизован

                    initPlayer().catch(err => {

                        // Ошибка при инициализации объекта Player

                    });

                }).catch(() => {

                     // Игрок не авторизован.

                });

        }

    }).catch(err => {

        // Ошибка при инициализации объекта Player

    });

                                                                                                                                                                                                   

Подробности в документации

Внутриигровые покупки

Совершать внутриигровые покупки могут как авторизованные на Яндексе пользователи, так и неавторизованные. Авторизоваться пользователь может непосредственно во время игры, в том числе и в момент совершения покупки. 

Чтобы предоставить пользователям возможность совершать внутриигровые покупки, используйте объект payments. Подробности в документации.

С уважением, команда Яндекс Игр!

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Опрос по улучшению сервиса
21 апреля 2022, 17:48

Всем привет!

Мы хотим, чтобы наша платформа стала лучшей игровой площадкой. Пожалуйста, заполните данный опрос про работу нашего сервиса. Ваши ответы напрямую повлияют на приоритеты задач по улучшению платформы!

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