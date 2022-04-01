Добрый день! Мы расширили возможности для неавторизованных пользователей

Что нового?

Теперь неавторизованные пользователи могут совершать покупки и сохранять свой прогресс. Так же мы обновили методы для авторизации. Однако обратите особое внимание на то, что идентификатор гостевого аккаунта может быть утерян в некоторых случаях (например, при очистке устройства пользователя). Чтобы сохранить данные необходимо использовать полную авторизацию. К примеру, вы можете предложить пользователям игры залогиниться в удобном моменте, чтобы надежно сохранить прогресс и достижения в аккаунте зарегистрированного пользователя. Так же в lite режиме не доступны лидерборды и api для выставления оценки

Проверка авторизации

Чтобы проверить, авторизован ли игрок на Яндексе, используйте метод объекта Player — player.getMode (). Метод возвращает строку lite в случае, если игрок не авторизован в Яндексе

var player; function initPlayer() { return ysdk.getPlayer().then(_player => { player = _player; return player; }); } initPlayer().then(_player => { if (_player.getMode() === 'lite') { // Игрок не авторизован. ysdk.auth.openAuthDialog().then(() => { // Игрок успешно авторизован initPlayer().catch(err => { // Ошибка при инициализации объекта Player }); }).catch(() => { // Игрок не авторизован. }); } }).catch(err => { // Ошибка при инициализации объекта Player });

Подробности в документации

Внутриигровые покупки

Совершать внутриигровые покупки могут как авторизованные на Яндексе пользователи, так и неавторизованные. Авторизоваться пользователь может непосредственно во время игры, в том числе и в момент совершения покупки.

Чтобы предоставить пользователям возможность совершать внутриигровые покупки, используйте объект payments. Подробности в документации.

С уважением, команда Яндекс Игр!